Bologna, rilancio decisivo? Mihajlovic preoccupato

Il Bologna di Mihajlovic giocherà questa sera in Coppa Italia con il Cosenza, ma potrebbe perdere nelle prossime ore un giocatore importante.

Dopo le due sconfitte in amichevole contro le olandesi Az Alkmaar e Twente, il Bologna di Sinisa Mihajlovic esordirà ufficialmente questa sera al Dall’Ara nel primo turno di Coppa Italia contro il Cosenza di Davide Dionigi.

Gli emiliani sono sicuramente favoriti, ma Mihajlovic vorrà una prestazione autorevole in ottica campionato. La prima giornata per il Bologna, infatti, non sarà affatto facile, considerando che sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico. Il tecnico serbo, di fatto, vuole cominciare al meglio la nuova stagione per non trovarsi impelagato in una difficilissima lotta salvezza.

Mihajlovic, quindi, spera di passare questa sera il turno di Coppa Italia per così preparare al meglio la difficile sfida contro la Lazio. Tuttavia l’allenatore serbo contro i biancocelesti potrebbe fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, considerando che potrebbe cambiare squadra nei prossimi giorni.

Bologna, Mihajlovic può perdere Arnautovic: lo United è pronto a rilanciare per l’attaccante

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Manchester United vuole fortemente Marko Arnautovic. Il Bologna ha rifiutato una prima offerta tra i 8 ed i 9 milioni di euro, ma i ‘Red Devils’ sono pronti a rilanciare la loro prima proposta per cercare di chiudere il prima possibile questo trasferimento.

Per Arnautovic, seguito anche dalla Juventus, non sarebbe la prima volta lavorare con ten Hag, nuovo allenatore del club inglese, visto che è stato a sua disposizione dal 2006 2009 al Twente. Per l’attaccante sarebbe veramente un grandissimo colpo arrivare a vestire la maglia del Manchester United che, però, ha iniziato la stagione con la sconfitta casalinga contro il Brighton.