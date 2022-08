Sarà un nuovo giocatore della Lazio: colpo di Lotito, festeggia Sarri

La Lazio resta molto attiva sul mercato: nella giornata odierna verrà ufficializzato un colpo richiesto dal tecnico Sarri.

Le recenti amichevoli hanno fatto suonare più di un campanello d’allarme in casa Lazio. Tra Genoa, nazionale del Qatar e Valladolid, infatti, i biancocelesti sono andati a segno appena una volta subendo, al tempo stesso, 4 reti. Nessun dramma in ogni caso per Maurizio Sarri, il quale nei prossimi giorni continuerà a lavorare al fine di preparare al meglio il debutto in campionato fissato per il 14 agosto in casa contro il Bologna.

La rosa è ritenuta all’altezza tuttavia i colpi in entrata non sono finiti. Il preferito del direttore sportivo Igli Tare, ad esempio, è Ivan Ilic reduce da una buona stagione con la maglia del Verona: per lui 2 reti e 5 assist in 34 apparizioni complessive. I primi contatti con il Verona sono stati avviati e la speranza del club è quella di raggiungere l’intesa sulla base di 15 milioni.

Il centrocampista, con tutta probabilità, andrà a prendere il posto di Luis Alberto che di recente ha fatto sapere di ritenere conclusa la sua esperienza nella capitale. Il suo obiettivo è quello di tornare in Spagna nelle fila del Siviglia (che intanto ha preso Isco dal Real Madrid). Sviluppi sono attesi a breve: Sarri, intanto, oggi potrà abbracciare Ivan Provedel.

Lazio, ecco Provedel: il portiere ha sostenuto le visite mediche

Il portiere in mattinata ha svolto le visite mediche di rito e a stretto giro di posta firmerà il contratto quinquennale da 1.5 milioni netti all’anno. Allo Spezia (che lo sostituirà con Bartlomiej Drągowski), nel dettaglio, andranno 2.5 milioni più vari bonus. Tutto fatto quindi: ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte delle due società.

Il classe 1994 soltanto sulla carta ricoprirà il ruolo di vice di Luis Maximiano. Sarri infatti, dopo aver perso Pepe Reina e Thomas Strakosha, ha chiesto alla propria dirigenza di poter avere a disposizione due elementi di valore similare in modo tale da poterli scegliere di volta in volta a seconda dei vari impegni. L’ex Granada, al momento, parte in pole position ma Provedel, fin da subito, proverà a ribaltare le gerarchie.