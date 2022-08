“Vieni all’Inter”: Pedraza incanta, invasione social dei nerazzurri

Nel corso del pre campionato l’Inter non ha impressionato. Il club nerazzurro continua comunque a monitorare alcune piste di mercato.

Il precampionato dell’Inter di Simone Inzaghi è terminato con un clamoroso 4 a 2 a Pescara contro gli spagnoli del Villarreal. La formazione nerazzurra è apparsa indietro di condizione ed ha sofferto particolarmente le brutte condizioni del campo abruzzese. Le ultime settimane non sono state semplici in casa Inter e questo brusco ko ha portato nuove critiche sulla società e sui giocatori.

Uno dei protagonisti del match è stato senza dubbio l’esterno mancino del “Sottomarino giallo” Alfonso Pedraza, ventiseienne ormai pilastro della squadra di Unai Emery. Il giocatore spagnolo ha realizzato una doppietta ed è stato una spina nel fianco per tutto il match per la formazione nerazzurra.

Negli ultimi giorni avevamo parlato dell’interesse del club nerazzurro per il giocatore con la dirigenza che, anche durante il match, ha monitorato il giocatore. Pedraza ha sicuramente fatto una bella impressione, soprattutto ai tifosi nerazzurri. Nelle ultime ore i social sono esplosi con i tifosi dell’Inter che hanno riempito di commenti gli account social del giocatore. La prestazione del calciatore contro i nerazzurri non è affatto passata inosservata, come si può vedere sul profilo Instagram del laterale spagnolo.

Inter, tifosi ‘pazzi’ di Pedraza

Pedraza è andato a segno in due occasioni, ma ha impressionato per una prova di alto livello sia in fase offensiva che difensiva. I tifosi dell’Inter hanno gradito come testimoniano i commenti sui social. Il profilo di Pedraza è monitorato ed ora anche i tifosi possono interessarsi alle sue prestazioni.

L’Inter in questo momento non ha come priorità il ruolo di esterno sinistro, ma nell’eventualità Gosens non rispetti le aspettative la società potrebbe tornare sul mercato. E chissà se proprio Pedraza può fare al caso della dirigenza nerazzurra. Per adesso sono i tifosi del Villarreal a goderselo, in futuro chissà.