Juventus, prima la gioia e poi la doccia gelata: Agnelli spiazzato

Sono giorni caldi per il calciomercato della Juventus di Allegri. Il club bianconero è molto attivo in queste ore sul mercato.

Siamo ormai entrati nella settimana dell’inizio della Serie A ed in casa Juventus c’è la consapevolezza che va fatto ancora qualcosa sul mercato. Il club bianconero avrà fermo per diverso tempo Paul Pogba, colpo principale del calciomercato ed Angel Di Maria fatica ad ambientarsi con il gioco bianconero.

La Juventus avrà subito un inizio complicato contro il giovane e fastidioso Sassuolo e le ultime avvisaglie non sono positive. Nella giornata di ieri l’ultimo test precampionato è stato un disastro con la squadra bianconera distrutta con un netto 4 a 0 contro l’Atletico Madrid di Simeone. Le sensazioni del tifo bianconero non sono affatto positive.

In questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus ha diversi obiettivi nel mirino, ma in particolare cerca un centrocampista, un esterno ed un vice-Vlahovic che possa far rifiatare il giovane talento serbo. La lista dei nomi è ormai chiara e la Juve sta sondando il mercato con l’obiettivo di chiudere presto.

Juventus al rush finale per Kostic, no a Morata

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club bianconero è alle battute finali per Filip Kostic. La società ha offerto 12 milioni di euro e 3 di bonus ed Allegri vuole averlo a disposizione per il Sassuolo. La rosea si spinge oltre e spiega inoltre che Kostic (che ha già salutato i compagni in Germania) potrebbe essere presente alla ripresa degli allenamenti mercoledi.

Sensazioni molto più negative per Alvaro Morata. Il centravanti dell’Atletico Madrid è un pallino di Allegri, che spera nel suo ritorno. La tripletta in amichevole contro i bianconeri ha però frenato qualsiasi trattativa con il giocatore che potrebbe ora tornare utile a Simeone.