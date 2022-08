Calciomercato Juventus, l’affare più atteso può concludersi domani

Juventus, il colpo di agosto può arrivare già nella giornata di domani. L’affare è vicinissimo alla chiusura definitiva: le ultime.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A. Dopo la batosta di ieri contro l’Atletico Madrid, però, l’allenatore Massimiliano Allegri è chiamato a sistemare la squadra poiché è vietato commettere passi falsi nella gara di apertura contro il Sassuolo, in programma il 15 agosto.

Il club bianconero, dopo essersi assicurata i cartellini di Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer, potrebbe continuare a regalare gioie ai tifosi. La dirigenza piemontese, infatti, continua a lavorare senza sosta per portare a Torino altri calciatori finiti sulla lista dei desideri della società.

Calciomercato Juventus, Kostic sempre più vicino

Tra i calciatori finiti nei radar della Juve c’è senza dubbio anche Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il patron Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera hanno avuto ulteriori contatti nel pomeriggio.

Le parti si sarebbero avvicinate ulteriormente ed il calciatore serbo adesso sarebbe ad un passo dal trasferimento in Serie A. Già nella giornata di domani tutto potrebbe essere definito e l’affare potrebbe essere concluso. La distanza tra domanda ed offerta è di soli 2 milioni di euro. L’obiettivo di Federico Cherubini, ds della Juventus, è di chiudere l’affare prima che il club tedesco inserisca Kostic nella lista dei convocati per la sfida di Supercoppa europea contro il Real Madrid.