Lazio, il pressing dalla Premier fa tremare Lotito: offerta in arrivo

L’assetto squadra della Lazio potrebbe clamorosamente cambiare a pochi giorni dall’inizio della stagione sportiva: il club di Premier punta al calciatore biancoceleste.

Le strade della Juventus e di Adrien Rabiot sono vicine a separarsi, con il calciatore francese che potrebbe presto approdare in Premier League. Ad attenderlo c’è il Manchester United, che ha bisogno di nuovi volti, dopo un esordio stagionale con sconfitta e non esente da polemiche interne, fra cui quella sulla permanenza di Cristiano Ronaldo come la più roboante.

Convincere i bianconeri non è stato per nulla difficile. Rabiot non è un elemento indispensabile per mister Allegri. La trattativa può chiudersi intorno ai 18 milioni di euro. Tuttavia a opporre resistenza è il francese, che preferisce un club che gli garantisca di disputare la Champions League.

Mentre le due società sono a lavoro per l’intesa, il Manchester United osserva anche altri profili e in Italia piace Milinkovic-Savic della Lazio.

Attenta Lazio: Manchester United su Milinkovic-Savic

Secondo quanto riferisce ‘The Telegraph’, la società dei Red Devils vorrebbe provare ad avanzare un’offerta per il giocatore biancoceleste, considerato dal patron Lotito e anche da mister Sarri come il fiore all’occhiello della squadra della capitale. Per strappare il serbo alla Lazio, infatti, bisognerà intavolare un affare da molti milioni di euro. La Lazio partirebbe da 80 milioni totali, mentre gli inglesi vorrebbero arrivare a circa 60 milioni di euro.

Non è da escludere che sia nelle intenzioni del Manchester United e, in tal caso, l’ultima parola spetterà al calciatore e la stessa società dovrà ragionare sul valore economico che potrebbe avere a beneficio del club una cessione così altalenante. Il tecnico ten Hag starebbe insistendo molto con la società inglese affinché potenzino il gruppo a disposizione con un centrocampista di tale valore e lo United pare propenso a fare il possibile per accontentare il suo allenatore.