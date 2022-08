Milik subito in Serie A, colpo a sorpresa: la destinazione spiazza tutti

Arkadiusz Milik è una delle stelle del Marsiglia. Il futuro del centravanti polacco nel club di Ligue1 resta tuttavia abbastanza incerto.

Arkadiusz Milik è stato protagonista in Serie A con la maglia del Napoli. Il centravanti polacco ha dimostrato di sapersi adattare anche come seconda punta ed è un profilo molto interessante sul calciomercato. L’avventura in maglia azzurra è terminata in malo modo con Milik quasi costretto a partire alla volta di Marsiglia. Il suo futuro in Francia resta però incerto.

Negli ultimi mesi il giocatore è stato accostato a vari club italiani ed europei, ma in particolare alla Juventus di Massimiliano Allegri. La formazione bianconera è alla ricerca di un bomber con quelle caratteristiche e Milik potrebbe essere il profilo giusto.

L’amichevole contro l’Atletico Madrid ha dimostrato ancora una volta che ci sono problemi. In casa Juventus c’è stato di allerta con la società ed i tifosi preoccupati che Allegri possa ripetere l’ultima deludente annata. Il tecnico bianconero ha chiesto rinforzi sul mercato e la formazione torinese sembra incompleta.

Juventus, torna di moda Milik per l’attacco

Una delle priorità in casa Juventus è un attaccante, un giocatore che possa dare il cambio o magari affiancare il centravanti bianconero Dusan Vlahovic. La priorità di Allegri era Alvaro Morata, ma ieri l’Atletico Madrid ha ribadito alla Juve che il giocatore è incedibile e che ormai è un titolare nelle rotazioni di Simeone. La tripletta proprio ai bianconeri ha inoltre garantito maggiori certezze in casa dei Colchoneros.

Secondo quanto riporta Repubblica la Juventus è tornata in pressing su Arkadiusz Milik, giocatore non ritenuto incedibile dal Marsiglia. Il club bianconero valuta poi Depay e Muriel come intriganti alternative. La Juve pensa anche ad un rinforzo a centrocampo e piace il calciatore del Sassuolo Frattesi.