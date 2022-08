Calciomercato Napoli, Giuntoli ha un asso nella manica: colpo stellare

Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già deciso la strategia da adottare: il prossimo colpo può essere stellare.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra scatenata nelle ultime ore. La realtà dei fatti è che il club ha fretta di sistemare le cose dopo gli addii di David Ospina, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il club partenopeo, infatti, è alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità del belga. Il profilo più vicino sembra essere quello di Giacomo Raspadori. Ieri sera i contatti tra gli azzurri ed il Sassuolo sembrano essere stati proficui.

Oltre alle quattro partenze, però, il Napoli rischia di perdere un altro big della rosa. Si tratta di Fabian Ruiz, corteggiatissimo dal Paris Saint-Germain. Il centrocampista spagnolo, già da tempo, è nei radar del club di Ligue 1 che, adesso, ha alzato il pressing. La trattativa non è ancora definita: le società sono al lavoro per trovare un accordo definitivo.

Calciomercato Napoli, la strategia di Giuntoli per arrivare a Keylor Navas

Napoli e Paris Saint-Germain sono in contatto da diverse settimane. Il motivo? L’interessamento di De Laurentiis e Giuntoli per Keylor Navas. Il portiere dei francesi è accostato ai partenopei con particolare fermezza, ma la trattativa non si è ancora sbloccata a causa dell’ingaggio elevato del giocatore.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, nonostante al PSG piaccia Fabian Ruiz, le due operazione sarebbe totalmente slegate. Ai microfoni dell’emittente satellitare, il giornalista Francesco Modugno, infatti, ha riferito le ultime a tal proposito. Per il trasferimento di Fabian a Parigi il Napoli chiede 30 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza il prossimo anno lo spagnolo potrebbe muoversi anche per 25 milioni di euro più bonus. Per ciò che riguarda Navas, invece, preferito a Kepa del Chelsea, il vero nodo da sciogliere è l’ingaggio. Giuntoli, però, potrebbe optare per una proposta biennale al fine di usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita.