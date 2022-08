Fiorentina, l’affare più atteso dai tifosi si chiude giovedì: firma fino al 2027

Fiorentina, l’attesa dei tifosi sta finalmente per finire. Giovedì si chiude il colpo più atteso dell’estate: pronta la firma fino al 2027.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di campionato, oramai sempre più vicina. Tra pochissimi giorni inizierà la Serie A e le squadre, tra cui ovviamente i viola di Rocco Commisso, sono decise a partire bene.

Vietato sbagliare, per questo motivo sarà fondamentale confermare i migliori della rosa. Lo sanno bene i viola, al lavoro per provare a blindare gli uomini corteggiati da diversi club. Tra questi c’è senza dubbio anche Nikola Milenkovic, corteggiato nelle scorse settimane dalla Juventus, dall’Inter, dal Napoli e da tante altre società sparse in giro per il vecchio continente.

Calciomercato Fiorentina, Milenkovic rinnova fino al 2027

Il difensore di Vincenzo Italiano si è rivelato uno dei migliori nella stagione conclusa da pochi mesi. I viola, per fortuna dei tifosi, sono riusciti a respingere gli assalti delle big di Serie A e dei campionati esteri.

La storia d’amore tra Milenkovic e la Fiorentina è destinata a continuare. La trattativa per blindare il giocatore va avanti da diverse settimane ed oramai sembra essere giunta al capolinea. Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il gap tra domanda ed offerta sembra essere colmato definitivamente ed è oramai questione di pochissimo tempo per la tanto attesa fumata bianca. Il centrale serbo è ad un passo dalla firma sul nuovo contratto che lo legherà ai viola fino al 30 giugno 2027. L’affare potrebbe chiudersi nella giornata di giovedì, giorno atteso per la firma.