Fiorentina, salti di gioia per Italiano: esultano anche i tifosi

Salti di gioia per la Fiorentina di Italiano in vista della prima gara di campionato contro la neopromossa Cremonese.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla Conference League, i dirigenti della Fiorentina si sono mossi per cercare di regalare a Vincenzo Italiano una squadra che possa disputare una stagione contraddistinta da due competizioni. La società, infatti, ci tiene a far più strada possibile in Conference League.

Tantoché in casa viola ci sono stati dei nuovi arrivi molto importanti: da Dodò a Jovic, passando per Mandragora, a Gollini. I dirigenti viola stanno cercando adesso di prendere un giocatore che possa dare ancora più qualità alla squadra. Il primo obiettivo è sicuramente Lo Celso, il quale potrebbe arrivare dal Tottenham in prestito.

Nonostante le tante indiscrezioni di mercato che ruotano intorno alla squadra, per Vincenzo Italiano è tempo di concentrarsi per il debutto in campionato contro la Cremonese neopromossa. E proprio per il match contro i lombardi sono arrivate ottime notizie per l’ex tecnico della Spal.

Fiorentina, salti di gioia per Italiano: recuperati sia Nicolas Gonzalez che Duncan

Secondo quanto riportato dal portale ‘FirenzeViola.it’, infatti, Nicolas Gonzalez ed Alfred Duncan sono completamente a disposizione di Vincenzo Italiano, visto che in giornata si sono allenati con il resto del gruppo. I due giocatori hanno avuto qualche acciacco in questi giorni, ma fortunatamente hanno recuperato in tempi brevi.

Italiano può preparare così al meglio la gara contro la Cremonese, ma soprattutto quella successiva di Conference League. I viola, dopo i grigiorossi, dovranno subito giocare il play-off di andata della terza competizione europea con la vincente del doppio confronto tra il Twente ed il Cukaricki. Gli olandesi sono nettamente favoriti per il passaggio del turno, visto che hanno vinto il match di andata a Belgrado per 1-3.