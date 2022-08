Lazio, per Sarri cambia tutto: mal di pancia e permanenze, svolta inattesa

Novità importanti per la Lazio di Maurizio Sarri. Cambia tutto per l’allenatore biancocelesti, due big destinati a restare?

La Lazio si prepara ad una stagione particolare, dove i tifosi si aspettano un cambio di passo importante. Il primo anno con Maurizio Sarri in panchina è stato per forza di cose di assestamento, studio. Con un allenatore dal sistema di gioco cosi particolare, e meticoloso nel suo lavoro, è chiaro che alla prima stagione non ci si aspettava subito rombo di tuoni. Anche al Napoli Sarri ha avuto bisogno di tempo per imprimere il suo gioco alla squadra.

Anche alla Lazio, adesso, si aspettano lo stesso processo. Magari velocizzato, anche in virtù di quelli che sono gli elementi a disposizione. La piazza ha voglia di vincere, restare in alto e giocarsi le proprie chances in tutte le competizioni. In queste ore, poi, sta emergendo anche un aspetto molto particolare che tocca da vicino l’allenatore toscano.

Lazio, per Luis Alberto e Milinkovic-Savic la permanenza è più vicina

All’inizio della sessione estiva di calciomercato, sembravano molto probabili le partenze di Luis Alberto e Milinkovic Savic, o almeno uno dei due. In primis per la necessità da parte del club di fare cassa, con il serbo quotato sui 70 milioni di euro e lo spagnolo a 30. Eppure, Manchester United e Siviglia (le due squadre interessate) ad un certo punto hanno deciso di cambiare strada, per motivi differenti.

Ed allora che si fa? Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello sport’, ad oggi sembra plausibile (probabile?) che alla fine Milinkovic Savic e Luis Alberto alle fine restino a Roma. Un qualcosa di inaspettato, sopratutto perchè nel caso dello spagnolo, ad esempio, ci sono state delle frizioni con Sarri. Ora l’allenatore dovrà ricucire questi piccoli problemi (già emersi all’inizio della scorsa stagione), e soprattutto dovrà modellare il centrocampo biancocelesti con la presenza di entrambi. Un aspetto non da poco, e che di sicuro aumenta anche il livello della squadra.