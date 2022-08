Calciomercato Milan, la strategia di Maldini per il colpo dalla Premier

Il Milan pensa ad un altro grande colpo: Maldini ha una strategia precisa per accaparrarsi il giocatore ma devono realizzarsi due condizioni

La Serie A guarda all’estero e sfrutta i movimenti delle big per ricercare qualità per le proprie rose, innalzando così anche il livello del campionato nostrano. La Juventus sta stringendo per prendere Memphis Depay dal Barcellona, il Milan studia un altro grande colpo ad effetto.

La formazione di Stefano Pioli ha dato buone sensazione durante il precampionato. Charles De Ketelaere ha mostrato di che pasta è fatto ma adesso il direttore tecnico Paolo Maldini è orientato a sferrare l’attacco pure su altri tavoli. Non solo per un difensore ma si punta pure ad un giocatore di qualità. La competitività delle rivale stuzzica il Milan.

Calciomercato Milan, Maldini sogna il colpo Ziyech: per strapparlo al Chelsea devono verificarsi due condizioni

Il Milan non si ferma a Charles De Ketelaere. Paolo Maldini guarda in Premier League nel tentativo di confezionare l’assalto ad un vecchio obiettivo di mercato, Hakim Ziyech. Il calciatore è in uscita dal Chelsea, poiché è ormai ai margini del progetto di Tuchel.

I rossoneri lo aggiungerebbero volentieri alla propria rosa dopo averlo inseguito invano già in passato. Due condizioni però devono verificarsi perché il marocchino firmi con la compagine campione d’Italia. Condizioni che sono state spiegate dal ‘Corriere dello Sport’.

Intanto, il Chelsea deve rendersi disponibile a contribuire all’ingaggio del calciatore. Ziyech in questo momento guadagna sei milioni netti ai ‘Blues’. Una cifra troppo alta per il Milan che vorrebbe un aiuto dai londinesi per sobbarcarsi l’onere dell’ingaggio. L’altra condizione necessaria è la partenza di uno tra Junior Messias e Saelemaekers per non creare sovraffollamento sulla corsia destra d’attacco.