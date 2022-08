Juve, grandi notizie per Allegri: ci siamo, c’è la firma

La Juve, nella giornata odierna, ha messo a segno un’altra operazione di mercato: la firma è stata depositata, sorride Allegri.

Fervono i preparativi in casa Juventus, in vista del debutto in campionato contro il Sassuolo. Il tecnico Massimiliano Allegri oggi ha ritrovato Juan Cuadrado e nei prossimi giorni valuterà se lanciarlo dal primo minuto oppure farlo partire inizialmente dalla panchina. A centrocampo invece, complice l’infortunio di Paul Pogba e l’imminente cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, i giochi sembrano già essere fatti.

A prescindere dal modulo utilizzato, infatti, i titolari saranno Manuel Locatelli, Denis Zakaria e Nicolò Fagioli. Il quale, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2026. Il centrocampista, reduce dall’ottima stagione vissuta alla Cremonese (3 gol e 7 assist in 33 apparizioni), resterà quindi agli ordini del tecnico con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio via via sempre più importante in bianconero.

Fagioli nella tournée statunitense è stato spesso provato nella posizione di mezzala sinistra (nella mattonella solitamente calpestata da Pogba), destando buone sensazioni nell’ambiente. Da qui la decisione di blindarlo, in modo tale da spegnere sul nascere l’interesse mostrato da alcuni club tra cui la Lazio.

Juve, Fagioli rinnova fino al 2026: si attende l’ufficialità

Un importante attestato di stima nei confronti del classe 2001, intenzionato a restare a lungo tra le fila della Juventus. Ora la dirigenza dovrà valutare le posizioni di Nicolò Rovella e Fabio Miretti. Il primo è finito nel mirino del Monza, che conta di chiudere l’operazione a breve. Il trasferimento, salvo sorprese, avverrà con la formula del prestito secco.

Il secondo, invece, ha ben figurato nella parte conclusiva della scorsa stagione e nell’amichevole contro l’Atletico Madrid. La sua permanenza, però, dipenderà dall’eventuale sbarco a Torino di Leandro Paredes. Intanto, per lui, si è fatta avanti la Cremonese. Le parti risultano in contatto ma una decisione a riguardo verrà presa soltanto più avanti.