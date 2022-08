Calciomercato Monza, blitz in casa Juventus: Galliani cala il jolly

Il Monza continua ad essere molto attivo sul mercato: Galliani ha contattato la Juventus, la trattativa è stata impostata.

Non intende fermarsi il Monza. Fin qui l’amministratore delegato Adriano Galliani ha regalato al tecnico Giovanni Stroppa rinforzi del calibro di Matteo Pessina, Stefano Sensi e Alessio Cragno. Ora l’obiettivo è quello di prendere almeno altre tre pedine. L’elenco, in particolare, comprende un attaccante (resta in piedi la suggestione Mauro Icardi), un centrocampista abile in fase di costruzione della manovra e un difensore.

Per quanto riguarda quest’ultimo, i riflettori sono attualmente puntati su Pablo Marì che negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Udinese. L’Arsenal (proprietario del cartellino) non ha intenzione di trattenerlo alla corte di Mikel Arteta e si è detto pronto a sedersi al tavolo delle trattative: la fumata bianca, dopo gli ultimi contatti, appare vicina tuttavia resta da definire la natura del trasferimento.

Per potenziare la linea mediana biancorossa i brianzoli, stando a quanto riportato da Michele Criscitiello di ‘SportItalia’, hanno invece messo nel mirino Nicolò Rovella. Il classe 2001 ha avuto modo di mettersi in mostra in occasione della tournée americana della Juventus: il tecnico Massimiliano Allegri durante le sfide con il Chivas, il Barcellona ed il Real Madrid lo ha provato nella posizione di regista, ottenendo buone risposte. Il suo futuro, in ogni caso, resta tutto da scrivere. Tutto, infatti, dipenderà dall’esito della trattativa avviata con il PSG riguardante Leandro Paredes.

Monza, chiesto Rovella alla Juventus: cosa manca per chiudere

L’argentino viene valutato almeno 20 milioni dai francesi. Troppo per la Vecchia Signora, intenzionata a prenderlo a condizioni agevolate e preferibilmente in prestito. I due affari risultano quindi collegati, con la Juventus che al momento ha messo in stand-by la cessione di Rovella in attesa di capire come andrà a finire l’operazione legata a Paredes.

Il Monza, che dai bianconeri ha già preso Filippo Ranocchia, a breve proverà comunque a tornare alla carica con l’obiettivo di bruciare la concorrenza degli altri club interessati all’ex Genoa tra cui la Salernitana. Il momento delle scelte definitive sta per arrivare: Galliani e Rovella attendono la decisione del presidente Andrea Agnelli e di Allegri.