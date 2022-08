Mancini, annuncio e colpo di scena: esultano i tifosi della Juventus

Roberto Mancini svela tutto: il commissario tecnico vuota il sacco durante un’intervista e fa esultare i tifosi della Juventus.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di campionato, oramai imminente. Il club bianconero si è nettamente rinforzato visti gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer. Ad essi va aggiunto anche Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, atteso a breve per le visite mediche e la firma sul contratto.

Oltre ai nuovi arrivati, però, c’è da dire che la Juventus di Massimiliano Allegri ha a disposizione in rosa tanti ottimi calciatori. L’unico top player che ha lasciato la squadra piemontese è stato de Ligt, finito al Bayern Monaco per una cifra irrinunciabile.

Juventus, Mancini annuncia il ritorno di Chiesa

Tra i numerosi calciatori interessanti c’è anche Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus è fermo ai box da diversi mesi a causa della rottura del crociato rimediato lo scorso gennaio. Il rientro del giocatore è ancora incerto, ma al momento prosegue la sua tabella di marcia personalizzata.

Seppur la data del rientro si ancora incerta, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha svelato il contenuto di una telefonata avvenuta a giugno tra lui ed il calciatore ex Fiorentina. Di seguito uno stralcio della lunga intervista rilasciata dall’allenatore dell’Italia ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport: “Se ho sentito Federico Chiesa di recente? Ci siamo sentiti ha giugno – ha rivelato -. Federico va ancora aspettato non c’è bisogno di fretta. A dicembre o a gennaio, immagino. E poi la Juve con lui diventerà un’altra cosa”.