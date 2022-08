Mondiali, decisione improvvisa: la FIFA può ribaltare tutto

Mondiali, tutto può cambiare. La decisione finale, però, spetta alla FIFA: il comitato organizzatore ha deciso all’improvviso.

I Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini. L’edizione invernale della Coppa del Mondo si avvicina e tutto sembra essere stato già programmato. Niente da fare per la Nazionale italiana di Roberto Mancini che, dopo la batosta contro la Macedonia del Nord, non è riuscita a qualificarsi alla prossima edizione del torneo per Nazionali.

La sconfitta durante i Playoff qualificazione pesa come un macigno. Dopo il fallimento targato Ventura, anche Mancini commette un passo falso decisamente inaspettato dopo la vittoria di Euro 2020. Intanto, nonostante l’assenza dell’Italia, il torneo è ovviamente pronto a partire.

Mondiali, la gara inaugurale potrebbe essere anticipata: ribaltone improvviso

Secondo quanto riferito da ‘AS’, i Mondiali di Qatar 2022 potrebbero subire un cambiamento inaspettato ed improvviso. Nello specifico, gli organizzatori della manifestazione sportiva per Nazionali starebbero pensando di anticipare di un giorno la gara inaugurale. L’idea sarebbe quella di spodestare Senegal-Olanda come gara di apertura, anticipando il match tra Qatar ed Ecuador alla sera del 20 novembre. Il motivo? Organizzare un evento in grande stile che veda subito protagonista la Nazionale del Qatar.

A tal proposito dovrà esprimersi la FIFA visto che i disagi nella pianificazione sarebbero diversi. In primis per ciò che concerne i biglietti già acquistati da numerosi tifosi sparsi in giro per il mondo. Poi, anche i protagonisti della cerimonia di apertura dovrebbero cambiare i propri piani, anticipando l’arrivo in Qatar.