“Accordo trovato”: addio Atalanta, Gasperini perde anche lui

L’Atalanta, dopo Miranchuk, sta per dire addio ad un altro calciatore: la trattativa è entrata nella fase finale, l’intesa è vicina.

È entrato nel vivo, dopo settimane di impasse, il mercato dell’Atalanta. Il club, che debutterà domenica in campionato ospitando il Milan, ha intenzione di rinnovare profondamente la rosa a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. Un restyling che passerà anche attraverso varie cessioni: a salutare la compagnia ieri è stato Aleksey Miranchuk.

Il russo, impiegato con il contagocce dall’allenatore nell’ultima stagione (appena 764 minuti in campionato e 33 in Champions League), può essere considerato un nuovo giocatore del Torino. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni ed il trequartista, nella giornata odierna, sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto.

Oltre a lui, la Dea dirà addio pure a Remo Freuler. Ma in questo caso si tratterà di una partenza a titolo definitivo. Lo svizzero, infatti, ha chiesto di poter andare via così da potersi trasferire in Premier League. A farsi avanti per lui in maniera concreta è stato il Nottingham Forest, che conta di chiudere l’operazione e produrre la fumata bianca entro la giornata odierna.

Atalanta, Freuler ai saluti: lo vuole il Nottingham Forest

Gli inglesi, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, hanno messo sul piatto 9 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi stagionali. Una cifra ritenuta sufficiente dall’Atalanta che, salvo sorprese, a breve darà il proprio via libera accontentando così il desiderio del calciatore di mettersi alla prova in Inghilterra.

Una cessione dolorosa per i tifosi, che priva Gasperini di un elemento fondamentale per il centrocampo nerazzurro. Probabile quindi (in attesa di possibili rinforzi nel reparto centrale) che al suo posto, accanto a Marten De Roon, venga impiegato Teun Koopmeiners. Venduti Miranchuk e Freuler, ora l’Atalanta dovrà valutare la posizione di Luis Muriel finito nel mirino del Newcastle e della Juventus.