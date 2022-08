Fiorentina, splendida notizia per Italiano: ora è ufficiale

Dopo un’estate tra luci e ombre la Fiorentina si avvicina all’inizio di stagione con una notizia che fa tornare il sorriso a tutti.

Cosa dobbiamo aspettarci nella stagione 2022/2023 dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano? Dopo lo splendido campionato passato, che ha visto la Viola dare spettacolo e nonostante la cessione a gennaio del bomber Vlahovic centrare il 7° posto con conseguente ritorno in Europa, la domanda è lecita. Perché da allora si sono susseguite operazioni di mercato tutte da verificare e un precampionato tutt’altro che entusiasmante.

Gli arrivi di Gollini, Dodò, Mandragora e Jovic sono stati accolti con positività dai tifosi, che però hanno dovuto salutare nomi come Odriozola e Torreira che per molti erano stati determinanti nella cavalcata che ha portato all’Europa. In precampionato, inoltre, la Viola è sembrata poco brillante soprattutto nella fase offensiva, marchio di fabbrica di mister Italiano.

Come se non bastasse, per più di un mese si è respirata una certa rassegnazione circa il futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, leader del reparto arretrato e tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A, sembrava destinato a lasciare Firenze per mettersi alla prova in piazze più importanti. Ma dopo le aperture degli scorsi giorni su una sua possibile permanenza, è arrivata infine la notizia che tutti i tifosi viola attendevano.

Fiorentina-Milenkovic, ufficiale il rinnovo fino al 2027

Sul proprio sito ufficiale, e con una conferenza stampa che è seguita subito dopo, la Fiorentina ha annunciato di aver trovato l’accordo con Nikola Milenkovic per un rinnovo quinquennale, dunque con scadenza nel 2027. Una splendida notizia per tutto l’ambiente, che ritrova entusiasmo e fiducia a pochi giorni dal debutto stagionale che avverrà domenica 14 agosto con la Cremonese.

Italiano, che nel frattempo sta recuperando anche Duncan e Nico Gonzalez, può dunque sorridere: il perno della sua difesa, con cui come ha sottolineato lo stesso giocatore “il feeling è stato immediato”, resterà al suo posto per provare a ripetere, se non a migliorare, la splendida stagione passata. Rinunciando a realtà come Inter, Juventus e Napoli.

Secondo il Corriere dello Sport Milenkovic andrà a guadagnare 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra che con il raggiungimento di determinati bonus potrebbe salire a 4. Un investimento importante, quello di Rocco Commisso, per un giocatore che in effetti sarà fondamentale. Non solo in campo, ma anche per lanciare un chiaro messaggio alla concorrenza. La Fiorentina c’è e non vuole smettere di correre.