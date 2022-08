“Denaro fresco per l’Inter”: operazione in chiusura, Marotta può sorridere

Arrivano buone notizie per l’Inter con l’operazione in chiusura: Marotta e tutto il club possono sorridere, le casse si riempiono.

L’Inter continua sotto traccia a lavorare sul mercato e ora, con l’operazione in chiusura, le casse nerazzurre stanno perciò per riempirsi. Steven Zhang e Giuseppe Marotta possono sorridere. Ecco le ultime novità in arrivo.

L’Inter, dunque, si prepara a chiudere l’operazione che porterà al Sassuolo Andrea Pinamonti. I neroverdi l’hanno spuntata sull’Atalanta, anch’essa interessata all’attaccante. Da questa cessione il club realizzerà un tesoretto che permetterà alle casse di rifiatare, con un ultimo colpo da dover ancora mettere a segno in vista della stagione ormai alle porte.

A parlare, perciò, della situazione economica del club e dell’operazione che sta per decollare con il Sassuolo per il trasferimento del classe 1999 nerazzurro è stata la ‘Gazzetta.it’. Ecco quindi come stanno le cose in casa Inter.

Inter, operazione Pinamonti in chiusura: Marotta sorride, ecco quanto guadagnerà il club con il trasferimento

L’Inter e il Sassuolo stanno, dunque, lavorando per limare gli ultimi dettagli dell’operazione Pinamonti. Come riportato su ‘Gazzetta.it’, infatti: “Denaro fresco nelle casse nerazzurre dopo un mercato finora contraddistinto da prestiti gratuiti e risoluzioni illustri. La simbolica stretta di mano con i dirigenti del Sassuolo per la cessione di Andrea Pinamonti si tradurrà in un saldo comunque positivo”.

“I 20 milioni di euro – si legge ancora – che i nerazzurri incasseranno dagli emiliani porteranno infatti gli introiti estivi vicino alla soglia dei 30 milioni di euro, vale a dire quasi il doppio di quanto speso negli ultimi due mesi per i nuovi rinforzi. Il tesoretto generato dalla vendita di Pinamonti potrà essere in parte utilizzato per realizzare un ultimo colpo in entrata”.

Con le risoluzioni contrattuali, risultate più complicate del previsto, il club ha in parte sistemato la questione del tetto ingaggi, abbassandone il livello. Con i soldi che rientreranno nelle casse del club poi, Marotta e Ausilio avranno così coperto le operazioni effettuate in entrata. Nel 2023 si potrà pensare a raggiungere l’attivo di 60 milioni richiesto da Zhang.