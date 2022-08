La Juve si prepara ad accogliere Kostic ma intanto studia il prossimo colpo: sull’obiettivo bianconero, però, è piombato il Tottenham.

Il primo regalo di compleanno, Massimiliano Allegri, lo scarterà subito. Filip Kostic, infatti, è atteso in mattinata al J-Medical per le visite mediche: in seguito, si dirigerà nella sede del club per firmare il contratto fino al 2026 a 2.7 milioni netti all’anno più bonus. Un rinforzo richiesto a gran voce dal tecnico della Juventus il quale, a breve, potrebbero ricevere in dono un ulteriore acquisto teso a potenziare il reparto offensivo.

Si tratta di Memphis Depay, finito ai margini nel Barcellona di Xavi dopo l’arrivo in Catalogna di Robert Lewandowski. Il polacco, in pratica, lo ha privato della maglia numero 9 e del ruolo di attaccante titolare della squadra, spingendolo verso l’addio. Il club, già da qualche giorno, è in contatto con il suo entourage per concretizzare il prima possibile la rescissione del contratto. L’accordo tra le parti appare vicino, con Depay che intanto ha fatto sapere di gradire la destinazione bianconera.

La sua ultima stagione in blaugrana è stata positiva dal punto di vista realizzativo: 12 gol in 27 apparizioni nella Liga (più due assist) e un ulteriore timbro in Europa League. Ora il suo obiettivo è quello di migliorarsi ancora, trasferendosi in un club che disputerà la Champions. La Juventus, come detto, è molto interessata ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Tottenham di Antonio Conte.

Juve attenta, Depay piace pure al Tottenham

Gli Spurs, fin qui, hanno operato in maniera intelligente sul mercato prendendo elementi del calibro di Ivan Perisic e Richarlison. Innesti di qualità che vanno ad aggiungersi ad Harry Kane, Son Heung-min, Lucas Moura e Dejan Kulusevski. Ma non basta perché ora il mirino, come riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, è puntato proprio sull’eclettico olandese ex Lione.

Il direttore sportivo Fabio Paratici ha effettuato i primi sondaggi, al fine di verificare la fattibilità dell’operazione e capire le intenzioni del calciatore. Il quale, pur gradendo le avances inglesi, ha fatto sapere di volersi prendere del tempo prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. La Juventus, intanto, riflette: il solo Kostic non può bastare per rendere di nuovo felice Allegri.