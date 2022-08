Esodo Atalanta, i big lasciano Gasperini: un’altra offerta

Calciomercato Atalanta, la partenza del giocatore ora non è esclusa: Gasperini spera nella permanenza, ma con la giusta offerta può arrivare l’addio.

L’Atalanta pensa a come affrontare la prossima stagione in Serie A nel migliore dei modi, non avendo anche l’incombenza degli impegni europei. Gian Piero Gasperini ha dimostrato in questo senso le proprie perplessità e preoccupazioni. Ora, tuttavia, il possibile addio del giocatore desta ancora più preoccupazione.

Gasperini, già non pienamente soddisfatto del mercato condotto finora dal club (come lui stesso ha affermato), ha per ultimo dovuto ingoiare il boccone amaro del colpo sfumato per Andrea Pinamonti. Il Sassuolo ha avuto la meglio per l’attaccante che il tecnico avrebbe gradito tra le file della Dea. Specialmente dopo la partenza di Miranchuk.

Ora, a complicare ulteriormente la situazione, si aggiunge anche l’eventuale partenza di Ruslan Malinovskyi. Sul giocatore ucraino c’è infatti l’interesse del Nottingham Forest. E non solo. Per il momento, però, l’offerta recapitata dal club inglese non è considerata consona per un possibile trasferimento, ma nulla è ancora certo.

Calciomercato Atalanta: dalla Premier il Nottingham Forest insiste per Malinovskyi, non è escluso il suo addio

Secondo quanto riferito quest’oggi da ‘TuttoAlatalanta.com’, quindi, il Nottingham Forest non si sarebbe dato per vinto dopo aver ricevuto un ‘no’ come risposta dall’Atalanta a 15 milioni di euro offerti per Ruslan Malinovskyi. Dalla Premier League e non solo, come riferito, diverse sono le squadre interessate al suo profilo.

La Dea chiede per lui almeno 20/22 milioni di euro. L’ucraino è considerato molto importante ma, dinanzi a una giusta offerta (così come accaduto anche per Remo Freuler), anche lui può dire addio. Uno scenario che Gian Piero Gasperini spera non si concretizzi. Malinovskyi è una pedina fondamentale nel gioco del club bergamasco e sarebbe poi complicato trovare un giusto e degno sostituto.