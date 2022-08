Juve, che guaio per Allegri: inserimento dalla Premier, può saltare l’affare

Brutte notizie per la Juve. Non è ancora fatta per l’attaccante, c’è un nome in cima alla lista ma dalla Premier spunta un inserimento importante.

La Juventus continua ad essere alla ricerca di un attaccante che possa fare al caso di Massimiliano Allegri. Sono diverse le operazioni da fare da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato, anche perchè le pedine da mettere a posto sono tante. C’è il caso Rabiot, vicinissimo al Manchester United, che con la sua partenza andrebbe a liberare il posto per un nuovo centrocampista (occhi puntati su Paredes).

E poi, come detto, c’è il rebus attaccante. I nomi fatti in queste settimane sono parecchi: da Milik a Martial, passando anche per il clamoroso (e poco probabile) ritorno di Cristiano Ronaldo. Insomma, il club si muove, anche se ad oggi c’è un solo nome sul quale sembra che la dirigenza abbia intenzione di lavorare in maniera importante da qui alla fine del mese di agosto.

Juve, Depay in cima alla lista: dalla Premier possono rovinare tutto

E’ Memphis Depay il nome caldo per la Juventus di Massimiliano Allegri. L’attaccante del Barcellona è stato individuato come elemento ideale ed in grado di dare manforte a tutto il reparto avanzato. La Vecchia Signora ci sta lavorando, il giocatore dal canto suo preme per liberarsi dal Barcellona proprio per approdare il prima possibile in quel di Torino.

Eppure, durante il calciomercato le insidie si nascondono dietro l’altro. La Juventus non è l’unica ad aver acceso i riflettori su Depay, e c’è chi è pronto a fare di tutto per rovinare i piani bianconeri. Secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, infatti, il West Ham in queste ore sarebbe in avanzata sull’attaccante olandese. Il club inglese – si legge – starebbe aspettando che il giocatore si libero dal Barcellona per tentare l’affondo definitivo. Brutte notizie per Allegri, bisognerà ancora combattere per portare a casa Depay.