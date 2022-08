Juventus stellare, lo prendono per davvero: Il colpo fa esultare Allegri

La Juventus sta per chiudere il colpo in attacco. Agnelli e pronto a regalare ad Allegri un altro tassello per il reparto offensivo.

La Juventus è certamente una delle squadre che si è mossa maggiormente in questo calciomercato. Andrea Agnelli ha deciso di continuare spedito la sua opera di rinnovamento della rosa. Dopo due annate a livelli non certo sufficienti, il numero uno della Juventus ha deciso di investire pesantemente sul mercato.

Già a gennaio con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic era iniziato il rinnovamento in casa Juventus. Operazione proseguita anche questa estate con gli arrivi di Bremer, Di Maria, Kostic e Pogba. E che adesso, stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira molto probabilmente continuerà con Depay.

L’attuale calciatore del Barcellona è ormai in uscita dai catalani e nei prossimi giorni dovrebbe terminare il suo contratto. A quel punto il via libera per la Juventus per tentate l’affondo decisivo e prelevare, a costo zero, l’olandese classe ’94. Il tanto atteso rinforzo in attacco per Massimiliano Allegri.

Juventus, Depay ai saluti col Barcellona: pronto l’assalto

Considerato all’epoca come una delle maggiori promesse del calcio olandese, Depay, dopo il biennio non esaltante al Manchester United, solo 7 le reti in maglia Red Devils, è un po’ uscito dai radar delle big. Dopo una ripresa al Lione lo scorso anno Depay aveva firmato con il Barcellona, allettato anche dalla presenza di Koeman in panchina.

Dopo un inizio non esaltante, coinciso anche con l’addio del tecnico olandese e l’arrivo di Xavi, Depay non è comunque riuscito a tornare ai livelli di Lione, scivolando fuori dal progetto tecnico. Gli arrivi di diversi giocatori in attacco nel Barcellona hanno poi fatto si che il calciatore si convincesse a cambiare aria, fino ad arrivare alla situazione attuale nella quale sta trattando la rescissione. Nel suo futuro a questo punto potrebbe esserci il bianconero della Juventus.