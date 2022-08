“Fumata bianca la prossima settimana”: Juventus, un altro colpo

La prossima settimana potrebbe aprire a una combinazione di mercato molto interessante per la Juventus tra giocatori in entrata e in uscita.

Dopo due stagioni chiuse al 4° posto la Juventus ha fretta di tornare tra le grandi e, soprattutto, di tornare a vincere. Un obiettivo reso evidente dal calciomercato condotto dalla Vecchia Signora, che ha puntato su giocatori di spessore ma non futuribili come Di Maria, Pogba e l’ultimo arrivato Kostic.

Vincere adesso per vincere ancora di più in futuro. Questo è il progetto del club bianconero, che pronto a giocarsi il tutto per tutto in un presente dove le incertezze non mancano – un algoritmo ha previsto una stagione disastrosa per la Vecchia Signora – è comunque consapevole che alcuni tasselli devono ancora essere messi a posto per puntare al massimo.

In particolare il nodo da risolvere è a centrocampo: serve un regista vero, ma serve soprattutto il denaro per poter acquistare un giocatore in quel ruolo capace di alzare sensibilmente il livello complessivo della squadra. Al momento non c’è, ma con alcune cessioni il discorso cambierebbe. E dato che Arthur al Valencia sembra in stand-by, l’attenzione si concentra adesso sulla possibile cessione di Adrien Rabiot al Manchester United.

Juventus pronta a cedere Rabiot: Paredes più vicino?

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il francese che non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri potrebbe invece fare molto comodo a Erik ten Hag. E anche se manca ancora l’intesa totale tra le parti, qualcosa si muove e potrebbe portare a un accordo nel corso della prossima settimana.

La base è una cessione per circa 17 milioni di euro di Rabiot, il cui contratto con la Juventus da 7 milioni a stagione scade a giugno 2023. Lo United potrebbe coprire il contratto e addirittura offrire qualcosa in più con i bonus, ma restano da risolvere le questioni legate alla mamma del giocatore, Veronique, che gli funge anche da agente.

L’intesa comunque non è impossibile. E potrebbe portare nelle casse bianconere soldi freschi da reinvestire subito sul mercato per il regista che manca. Da tempo questo è stato individuato in Leandro Paredes del PSG, e dalle parti di Vinovo c’è la ferma intenzione che con l’argentino il gioco di Madama decollerebbe. Affare possibile? Oggi no, ma tra sette giorni tutto potrebbe essere cambiato.