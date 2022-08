Napoli, il comunicato non lascia più dubbi: adesso è ufficiale

E’ terminata una delle telenovele che più ha infiammato il mercato del Napoli, il comunicato ufficiale non lascia più dubbi

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha infatti reso noto la cessione di Andrea Petagna al Monza. Il centravanti ex Spal arriva alla corte di Stroppa al termine di un lungo corteggiamento portato avanti da Adriano Galliani. La cessione è avvenuta “in prestito con obbligo di riscatto”, citando il comunicato del club partenopeo. Le cifre sono quelle già note: 2,5 milioni di euro per il prestito, 10 milioni per il riscatto e 1,5 di bonus. Per un totale di 14 milioni di euro, che permetterà al Napoli di virare su Giovanni Simeone.

Un Simeone rimasto bloccato a lungo dalla staticità del Napoli sul mercato. Ieri sera si era addirittura parlato di un interessamento della Juventus, dopo quello del Borussia Dortmund. Ma il desiderio dell’attaccante è quello di vestire la maglia azzurra e la trattativa sta andando avanti in attesa del consenso definitivo di De Laurentiis. El Cholito sarebbe il primo argentino a vestire la maglia azzurra dopo Gonzalo Higuain, che andò nel 2016 proprio alla Juve.

Napoli, l’ufficialità di Petagna sblocca il mercato?

Da capire ora come agirà il Napoli, visto che lunedì scenderà in campo contro il Verona nella prima giornata di campionato. Ogni trattativa condotta dal club partenopeo è una telenovela, quella di Petagna si è conclusa nel migliore dei modi: per il Napoli, per il Monza e anche per il giocatore.

Il suo sostituto dovrebbe essere Simeone, come detto in precedenza, ma il condizionale è d’obbligo visto che al 12 agosto mancano ancora diversi tasselli per completare la squadra di Spalletti. C’è stata un’apertura importante del Sassuolo per Raspadori, ma serve uno sforzo di De Laurentiis.