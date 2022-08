Calciomercato Napoli, ora è tutto vero: l’hanno preso, gongola Spalletti

Il Napoli di Spalletti è ancora molto attivo in sede di calciomercato, considerando che ha finalmente chiuso per un calciatore.

Quella del Napoli è sicuramente un’estate molto calda, visti i tanti cambiamenti che si stanno susseguendo tra le fila della squadra di Luciano Spalletti. I tifosi azzurri, infatti, hanno visto andare via giocatori del calibro di Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly, ma hanno anche visto arrivare i vari Kvaratskhelia, Olivera, Ostigard e Kim Min-Jae.

Nonostante tutte queste operazioni di mercato già effettuate, il Napoli è ancora una sorta di cantiere aperto. Il team partenopeo, di fatto, potrebbe vedere andare via Fabian Ruiz, considerando che il forcing del PSG per prenderlo si sta facendo sempre più insistente. Il club parigino ha offerto circa 20 milioni e la trattaiva si potrebbe concludere a breve.

Il Napoli per sostituire lo spagnolo sta cercando di prendere un giocatore che abbia le stesse caratteristiche di Anguissa. Il primo nome sulla lista è quello di Ndombele, il quale ha accettato l’ipotesi di vestire la maglia azzurra. Inoltre, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno cercando anche di rinforzare l’attacco e proprio per questo reparto ci sono degli aggiornamenti molto importanti.

Calciomercato Napoli, ecco la notizia che aspettava Spalletti: è fatta per Simeone

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli ha chiuso finalmente per l’arrivo di Giovanni Simeone dal Verona. L’argentino è stato preso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo se i partenopei dovessero qualificarsi per la prossima Champions League oppure se dovesse riuscire a raggiungere un determinato numero di presenze e gol.

Al Verona andranno subito 3,5 milioni di euro, mentre la cifra del riscatto è stata fissata a 12 milioni di euro. Napoli e Verona stanno scambiando i documenti proprio in questi minuti, anche se difficilmente Simeone sarà agli ordini di Luciano Spalletti per giocare lunedì contro i suoi ormai ex compagni. L’argentino domani mattina effettuerà comunque le visite mediche di rito con la sua nuova squadra.