Spezia, il Milan ha individuato il difensore del futuro: concorrenza inglese

Lo Spezia giocherà domani contro l’Empoli, ma il Milan ed una squadra inglese sono alla ricerca di un difensore ligure.

Dopo l’ottima salvezza raggiunta l’anno scorso, nello Spezia c’è stato più di qualche cambiamento: ovvero l’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Luca Gotti e lo sblocco del mercato.

Il club ligure ha sfruttato questa sentenza, visto che ha preso tanti calciatori: da Dragowski a Kovalenko, passando per Ekdal e Maldini, a Caldara. Lo Spezia vuole comunque rinforzare ancora la rosa, considerando che sta trattando Wright con l’Antalyaspor e Ampadu con il Chelsea.

I bianconeri, ovviamente, non sono impegnati solo sul fronte degli acquisti, ma anche quello delle cessioni. Lo Spezia, di fatto, ha ceduto Giulio Maggiore alla Salernitana di Iervolino per circa 4,5 milioni di euro. Tuttavia nelle prossime ore un altro giocatore potrebbe lasciare il gruppo guidato da Luca Gotti.

Spezia, Milan e West Ham su Jakub Kiwior: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il Milan vuole rinforzare il proprio reparto difensivo e starebbe pensando a Jakub Kiwior dello Spezia. Il giovane centrale polacco sarebbe un profilo gradito a Stefano Pioli, ma bisogna registrare anche il forte interessamento del West Ham.

Gli ‘Hammers’, di fatto, sono in netto vantaggio per acquisire le prestazioni di Kiwior, considerando che hanno offerto ben 12 milioni di euro per il centrale. Lo Spezia sta pensando se cedere il polacco o meno ed intanto si sta preparando per la prima giornata di campionato contro l’Empoli.