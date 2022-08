Calciomercato Roma, Mourinho ha puntato la preda: scippo in arrivo

La Roma di Mourinho e della famiglia Friedkin è letteralmente scatenata sul mercato. I giallorossi non sono intenzionati a fermarsi.

La Roma di Josè Mourinho è stata l’assoluta regina di questo calciomercato. La squadra giallorossa, dopo la vittoria della Conference League, ha festeggiato con l’arrivo di diversi giocatori di primo piano, come in primis quelli di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. I due hanno già debuttato in prima squadra e sono pronti ad aiutare la formazione capitolina.

La famiglia Friedkin ha grosse ambizioni e Mourinho ha chiesto una rosa di grande spessore per provare a raggiungere la qualificazione in Champions League, o magari qualcosa in più. La Roma è ancora molto attiva e potrebbe non fermarsi qui, pronta a cogliere nuove opportunità sul mercato.

Una nuova opportunità potrebbe arrivare da Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport il leader del centrocampo granata Sasha Lukic avrebbe chiesto la cessione al club, chiedendo inoltre di non essere convocato per la trasferta di Monza. I colleghi di Sportitalia parlano invece addirittura di una lite tra il tecnico ed il giocatore della società di Cairo.

Roma, pronto l’assalto a Lukic

La squadra giallorossa osserva con attenzione la situazione di Lukic. Alla luce di questa tensione ci sarebbero contrasti tra Cairo e Lukic per mancate promesse sul rinnovo con adeguamento di contratto, per un giocatore in scadenza nel 2024. Una situazione da verificare e da monitorare con molta attenzione.

Dopo gli arrivi di Matic e Wijnaldum la società capitolina potrebbe fare un ulteriore investimento per rinforzare il centrocampo. Lukic è un centrocampista di quantità e qualità e sembrerebbe comunque pronto ad un salto di qualità. Parlando sempre di ex granata continua il forcing della società giallorossa per Andrea Belotti, giocatore attualmente svincolato.