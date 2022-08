Caos totale e colpo di scena: è pronto a lasciare il club subito, tifosi gelati

Il calcio giocato riparte mentre il mercato è in pieno svolgimento e registra un improvviso colpo di scena che coinvolge due club.

La Serie A si prepara a ripartire con l’edizione 2022/2023. Un’edizione anomala, che osserverà una lunga pausa invernale a causa dei concomitanti Mondiali di Qatar 2022 e che per “rientrare nei tempi” inizia alla vigilia di Ferragosto e con il calciomercato ancora in pieno svolgimento.

Naturale quindi che le prime giornate possano vedere scendere in campo formazioni che a settembre saranno parzialmente diverse. Con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della chiusura fissata al 1° settembre si intensificano le operazioni e, in alcuni casi, le situazioni diventano tese in caso di idee non concordanti.

È quanto sta avvenendo al Torino. Sasa Lukic ha chiesto di non essere convocato per la partita contro il Monza – richiesta esaudita dal tecnico Juric, che lo stima molto – a causa del diverbio in corso con la società per il mancato rinnovo contrattuale con adeguamento all’ingaggio.

Qualcosa che il giocatore riteneva di meritare, dopo la scorsa stagione, e che lo ha portato al muro contro muro con la dirigenza e a una possibile richiesta di cessione. Una situazione di cui potrebbe approfittare il Napoli.

Colpo di scena a Torino: Lukic chiede la cessione, il Napoli c’è

Non è certo stata un’estate facile per il Torino: negli ultimi giorni i granata hanno concluso il doppio acquisto di Miranchuk e Vlasic, ma le lacune in rosa sembrano ancora evidenti. Almeno lo sono per il tecnico Juric, che ha criticato pesantemente la campagna acquisti condotta fino a qui scontrandosi ancora una volta con la società.

Adesso la situazione di Lukic, peraltro in gol all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Palermo. In granata dal 2016, 150 presenze con il club, dopo le ultime stagioni estremamente positive il serbo si aspettava un riconoscimento che non è arrivato e adesso vuole cambiare aria. Il 26enne piace a molti club di Premier League, ma anche il Napoli di Spalletti sembra intenzionato a seguire con attenzione l’evolversi della situazione.