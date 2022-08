“Tutto sbagliato”: colpo di teatro Juventus, il top fa retromarcia

La Juventus è impegnata sia sul fronte mercato che su quello del campo, ma in queste ore c’è stata un’importante retromarcia.

La missione della Juventus per la stagione che sta per iniziare è sicuramente quella di tornare a competere per la vittoria dello Scudetto. Gli ultimi risultati dei bianconeri in campionato, infatti, non sono stati di certo esaltanti, considerando che viene da due quarti posti consecutivi.

Per cercare di raggiungere l’obiettivo massimo, la ‘Vecchia Signora’ si è data molta da fare in sede di calciomercato. La Juventus, infatti, ha preso giocatori del calibro di Paul Pogba, Angel Di Maria, Filip Kostic, Bremer e sta cercando di prendere anche Paredes per il centrocampo e Depay per l’attacco.

Il mercato della del team piemontese, ovviamente, non è stato caratterizzato solo dagli acquisti, ma anche dagli addii dei vari Dybala, Chiellini, Bernardeschi e de Ligt. Se i primi tre sono andati via a zero, l’olandese è stato venduto al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro. Proprio l’ex Ajax è protagonista di un curioso botta e risposta.

Juventus, la retromarcia di de Ligt: “Non volevo mancare di rispetto alla mia ex squadra”

De Ligt, infatti, al momento del suo arrivo al Bayern Monaco, aveva affermato che non gli bastava più arrivare quarto con la Juventus. Parole che hanno risentito un po’ il mondo bianconero, considerando che c’è stata anche una risposta un po’ piccata da parte di Leonardo Bonucci.

Per spegnere ogni polemica con la sua ex squadra, il centrale olandese al ‘De Telegraaf’ ha fatto retromarcia: “Rispetterò sempre la Juventus, la mia intenzione non era quella di attaccare la mia ex squadra. Il mio messaggio forse è stato recepito sbagliato. Non dimenticherò mai come i miei ex compagni mi hanno aiutato a crescere sia come calciatore che come uomo”.