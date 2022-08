Raspadori in campo lunedì: il club in cui giocherà spiazza tutti

Importanti novità a stretto giro sul futuro di Raspadori. Lunedì scenderà in campo: ecco con quale maglia.

Con la prima giornata di campionato che sta per cominciare, a tenere banco è ancora il calciomercato. Il pallone della Serie A inizia a rotolare, ma ci saranno ancora circa due settimane per la squadre per completare le rose.

Uno dei nomi che ultimamente sta maggiormente tenendo banco è quello di Raspadori. Non è un mistero che il calciatori interessi al Napoli di De Laurentiis. Anche lo stesso calciatore non ha fatto mistero di volere a tutti i costi il Napoli, avendo già trovato con gli azzurri un accordo di massima sullo stipendio e la durata del contratto.

A fare resistenze è però il Sassuolo che al momento continua a sparare alto. La distanza tra domanda e offerta si sta assottigliando, ma è ancora ampia. C’è una forbice che in questi giorni i due club proveranno a chiudere. Nel frattempo i tifosi del Napoli sono ansiosi e giustamente vorrebbero una chiusura celere della trattativa. E certamente la notizia che Raspadori scenderà in campo contro la Juventus non depone a favore di una risoluzione rapida della vicenda.

Napoli, per Raspadori tocca ancora aspettare: lunedì in campo contro la Juventus?

“Potrebbe tranquillamente giocare se la trattativa non si concluderà.” Queste le parole del tecnico del Sassuolo Dionisi rilasciata in conferenza stampa. Per l’allenatore neroverde nessun riposo precauzionale in vista di un trasferimento al Napoli. La cosa suggerisce quindi che i tempi per un passaggio in azzurro potrebbero essere ancora molto lunghi.

Come detto c’è ancora un’ampia distanza tra quando offre Aurelio De Laurentiis e quanto invece chiede il Sassuolo. Il club neroverde, dopo l’addio di Scamacca approdato al West Ham, non ha necessità economiche impellenti e può tirare sul prezzo. D’altro canto però il calciatore ha già espresso la sua volontà. E a Napoli contano molto su questa posizione del calciatore.