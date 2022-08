Non giocherà più, addio Serie A e coppe europee: annuncio improvviso

Lascia il calcio giocato, niente Serie A e Europa. I tifosi restano di sasso, la decisione è improvvisa e l’annuncio che arriva in serata sembra togliere ogni dubbio. Arriva una notizia che lascia di stucco i tifosi. La decisione appare definitiva. Eppure, fino a poche ore fa, era ancora un calciatore in attività.

Stiamo parlando di un calciatore della Fiorentina. Fiorentina che oggi si è imposta per tre a due sulla Cremonese in un finale al cardiopalma. Ancora una grave incertezza di Radu, all’ultimo respiro, su traversone del nuovo acquisto Mandragora. Un match davvero combattuto dal quale la neopromossa esce sì beffata ma a testa altissima.

Tre punti, bottino pieno. Il tecnico Vincenzo Italiano porta con soddisfazione il massimo risultato ma con la consapevolezza di diversi aspetti da registrare ancora. Meritevole di menzione è il buon esordio di Jovic, il neo bomber viola dal Real, subito in gol. Ma i tifosi della Fiorentina dovranno rassegnarsi al fatto che un loro beniamino non giocherà più.

Serie A, non giocherà più nella Fiorentina: nuovo ruolo per lui

La Fiorentina parte quindi come meglio i tifosi non potevano desiderare. Vincendo. I dettami di Vincenzo Italiano dovranno ancora attendere per essere completamente presenti nelle menti dei nuovi innesti. Ma per ora meglio portarsi i tre punti a casa, seppur con una buona dose di buona sorte.

Arriva però nella stessa serata dopo il match tra Fiorentina e Cremonese una notizia che lascia un po’ sorpresi i tifosi. Uno dei loro beniamini, un calciatore tra i più attivi sul versante social (sia sul web che ‘dal vivo’). ‌Un ragazzo di quelli che sai che servono come il pane per creare una certa armonia e spensieratezza all’interno di un gruppo di lavoro. Parliamo dell’ex Napoli Antonio Rosati. Portiere classe 1983, sembrava anche quest’anno destinare a disputarsi una stagione da terzo portiere, sempre pronto dalla panchina ad incitare e motivare i compagni. Ma secondo il portale Fiorentina.it, appenderà le scarpe al chiodo. L’ormai ex portiere però, dovrebbe essere in procinto di ricevere un incarico dal club. Rosati infatti dovrebbe essere il nuovo vice preparatore degli estremi difensori gigliati.