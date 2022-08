DIRETTA FIORENTINA-CREMONESE: segui la partita LIVE

Prima di giocare il play-off di Conference League contro il Twente, la Fiorentina sfiderà a breve la Cremonese.

Dopo essere tornata in Europa l’anno scorso, la Fiorentina è pronta ad esordire in questa nuova stagione. I viola, infatti, stanno per scendere in campo all’Artemio Franchi contro la neopromossa Cremonese.

Il lombardi, infatti, sono tornati in Serie A dopo ben 26 anni. Per gli uomini di Massimiliano Alvini non sarà di certo una prima gara facile, considerando che la Fiorentina vorrà sicuramente vincere prima dell’andata del play-off di Conference League contro il Twente di giovedì prossimo.

Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Baez, Pickel, Milanese, Ghiglione; Zanimacchia, Okereke, Tsadjout. Allenatore: Alvini.