Comunicato ufficiale e colpo di teatro: Dazn, sta succedendo ora

Stagione che inizia in modo tribolato anche per DAZN. Il servizio in streaming ha emanato un comunicato ufficiale per chiarire la cosa.

Non è certamente un periodo fortunato per DAZN. Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa stagione la rimodulazione del prezzo aveva generato tantissime polemiche tra i tifosi. In molti ritenevano ingiusto e ingiustificato l’aumento di prezzo per sostanzialmente lo stesso servizio della stagione precedente.

Ed anche durante la stagione precedente di polemiche sul servizio di DAZN c’erano state parecchie. In molti lamentavano le continue interruzione, il buffering, il ritardo del segnale. Senza contare tutta la polemica legata alla raccolta degli ascolti che ha portato DAZN ad affidarsi ad AUDITEL.

Anche questa stagione però sembra essere iniziata col piede sbagliato per il servizio in streaming. Durante i match tra Fiorentina e Cremonese e tra Lazio e Bologna infatti molti utenti hanno lamentato l’impossibilità di poter accedere al servizio. DAZN è stata quindi costretta ad emettere un comunicato ufficiale al fine di chiarire la situazione.

DAZN, problemi con le partite: arrivano le scuse

“Ci scusiamo per l’inconveniente e stiamo già lavorando ad una soluzione”. Così recita il comunicato di DAZN che afferma di essere a conoscenza del problema e di aver messo i tecnici a lavoro al fine di risolverlo.

Comportamento celere ed apprezzabile, ma che certamente non basterà ai tifosi di Lazio, Fiorentina, Cremonese e Bologna, oltre naturalmente a tutti gli spettatori “neutrali”. Una problematica che purtroppo inficia l’inizio della nuova stagione. Stagione nella quale i vertici di DAZN avevano promesso sarebbe stata migliore per quanto riguarda la qualità e la stabilità del servizio.