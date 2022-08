Toronto e Insigne, che serata: entusiasmo alle stelle

Entusiasmo alle stelle in casa Toronto dopo la serata con Lorenzo Insigne protagonista

Nella notte è arrivata un’altra buona notizia per gli italiani impegnati con la maglia del Toronto FC. Prima dell’arrivo di Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito, la squadra canadese aveva conquistato solo cinque vittorie in ventuno partite. Dopo l’arrivo dei tre, sono tre le vittorie nelle ultime quattro partite. I playoff distano soltanto quattro punti, anche se c’è da superare la concorrenza di cinque squadre.

E l’entusiasmo è alle stelle proprio per Lorenzo Insigne, che la scorsa settimana ha trovato il suo primo gol con il Toronto nella rocambolesca vittoria di Nashville per 3-4. The Magnificent nella notte ha trovato un altro gol, ancora una volta decisivo, che ha permesso ai canadesi di conquistare una vittoria molto importante al BMO Field.

Toronto, Insigne decisivo nel 3-1 contro Portland

A mandare in vantaggio il Toronto è stato Osorio e al 74′ è arrivato il pareggio di Van Rankin. Dopo 5′, una splendida azione finalizzata da Lorenzo Insigne ha riportato in vantaggio il Toronto e ha fatto esplodere il BMO Field. L’ex capitano del Napoli, al suo primo gol in casa, è stato letteralmente ricoperto di elogi sulla pagina Twitter del club. Poco dopo anche Bernardeschi ha trovato il gol che ha poi fissato il risultato sul 3-1 finale.

Altri tre punti in cassaforte per Toronto, che adesso deve prepararsi a un’altra sfida molto importante, sempre in casa: stavolta gli avversari saranno quelli del New England Revolution. Contro di loro, Insigne si fece parare un rigore da Petrovic nei minuti finali lo scorso 31 luglio.