Colpo alla Marotta: Inter, la sorpresa di fine mercato per i tifosi

Calciomercato Inter, ora può arrivare la sorpresa di fine mercato: il giocatore ha deciso e Marotta può mettere a segno un colpo importante.

L’Inter lavora ancora anche sul mercato per rafforzarsi ulteriormente. Gli impegni da affrontare sono tanti, in questa strana stagione suddivisa a livello di tempistiche come mai prima d’ora. E il club nerazzurro ha ancora bisogno di un innesto difensivo. Arrivano, in questo senso, novità per un giocatore in particolare.

Da un lato, quindi, c’è Simone Inzaghi lavora sul campo per dare al suo gruppo un gioco che possa garantire maggiore stabilità, dopo la vittoria contro il Lecce arrivata al fotofinish grazie al gol di Denzel Dumfries. Mentre, dall’altro lato, ci sono Marotta e Ausilio che continuano a lavorare in ottica mercato. Il periodo di trattative con squadre e giocatori terminerà ufficialmente con la fine di agosto e all’Inter manca ancora un rinforzo per la difesa.

Il tecnico nerazzurro ha fatto intendere alla società che la rosa deve rimanere esattamente com’è ora e che, ad essa, dev’essere solamente aggiunto un difensore centrale che vada a riempire il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia. Per questo motivo Marotta sta lavorando al colpo siglato Manuel Akanji. Le ultime sull’operazione.

Calciomercato Inter, Akanji ha deciso e vuole ottenere il trasferimento: questo il possibile incastro con il Borussia Dortmund

Manuel Akanji è un difensore centrale di proprietà del Borussia Dortmund. Il suo attuale contratto con il suo club di appartenenza scadrà il 30 giugno del 2023. L’Inter sta valutando con attenzione le sue qualità, mentre il Borussia vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero, dal momento che il suo valore di mercato è attualmente elevato.

Il giocatore, dal canto suo, ha deciso che vuole ottenere il trasferimento tra le file nerazzurre. Il quadro della situazione l’ha tracciato perciò questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha parlato della condizione grazie alla quale Akanji potrebbe ora ottenere il trasferimento voluto.

Il difensore, infatti, ha aperto alla possibilità di rinnovare il proprio contratto, portando la scadenza al 2024, ma a patto che poi il Borussia Dortmund poi apra ad un prestito con diritto di riscatto nei confronti dell’Inter. Questo diventerebbe, in tal modo, a tutti gli effetti un colpo alla Marotta. Solo trascorsa la giornata di oggi e passato Ferragosto, quindi, si potrà capire se l’operazione decollerà a tutti gli effetti.