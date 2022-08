“Addio ad un passo”: Inter, Marotta pronto a sacrificare il gioiello

Sono giorni caldi per il mercato dell’Inter. Diverse big europee guardano con attenzione ai gioielli della società nerazzurra.

La trasferta di Lecce ha evidenziato una prova dell’Inter abbastanza sottotono con la squadra di Simone Inzaghi ancora fuori condizione. Il club nerazzurro ha trovato i tre punti solo all’ultimo secondo e grazie all’olandese Dumfries, uno degli uomini mercato. Proprio il mercato resta un tema chiave per la società.

Dopo la cessione di Pinamonti al Sassuolo la società non esclude ulteriori cessioni e queste due settimane saranno molto calde per il club nerazzurro. I tifosi sperano che non vengano sacrificati i propri beniamini ed in particolare i nomi di Skriniar e appunto Dumfries.

L’Inter è stata però chiara, c’è la necessità di realizzare un attivo di circa 60 milioni entro il prossimo Giugno e qualche pedina deve essere sacrificata. Nelle ultime settimane il centrocampista Cesare Casadei è diventato un uomo mercato e, visto le ultime indicazioni, la società potrebbe optare per la cessione.

Inter, Casadei molto vicino al Chelsea

Secondo quanto riporta Sky Sport il Chelsea è molto vicino a Casadei, giocatore che lo scorso anno ha trascinato la Primavera dell’Inter alla vittoria del titolo. Inizialmente la società voleva blindare il proprio gioiellino, ma nelle ultime ore l’assalto del Chelsea è diventato davvero molto forte.

Il club londinese ha offerto 12 milioni di euro più alcuni bonus e l’offerta dei Blues è molto vicina alla richiesta di 15 milioni più 5 di bonus della dirigenza nerazzurra. Le parti trattano ad oltranza ma la chiusura della trattativa appare ora più vicina. Solo dopo l’Inter potrà provare a chiudere il mercato con il colpo Akanji in difesa.