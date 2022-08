Annuncio improvviso e Juventus in trepidazione: Allegri pronto ad esultare

Ormai ci siamo, manca davvero poco. L’annuncio è di quelli importanti, ancora qualche dettaglio e poi alla Juventus potranno esultare.

Dopo l’ottimo inizio di campionato con la vittoria netta contro il Sassuolo in casa Juventus regna l’ottimismo. Il campionato è iniziato nel migliore dei modi, nonostante qualche incidente di percorso inaspettato.

Allegri può guardare con fiducia ai prossimi impegni, mentre la dirigenza, guidata da Andrea Agnelli, può mettere a segno gli ultimi movimenti di mercato. Ci sono situazioni in uscita da sciogliere, ma anche gli ultimi tasselli per completare una rosa già arricchita di diversi acquisti di livello come Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic.

Ciò però non basta, perché la Juventus ha bisogno di un attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Sfumato l’ennesimo ritorno di Morata, con lo spagnolo decisivo in Liga per le sorti dell’Atletico di Simeone, alla Juventus si è deciso di virare tutto su Memphis Depay del Barcellona.

Juventus, ore di attesa per Depay: pronto a liberarsi dal Barcellona

Stando a quanto riportano i colleghi di Sky Sport, Juventus e Barcellona sarebbero al lavoro per liberare il calciatore dal contratto che lo lega con i catalani e permettergli quindi di firmare con i bianconeri. Depay, ormai chiuso e ai margini della rosa blaugrana, ha già fatto sapere che gradirebbe molto l’avventura alla Juventus.

Arrivato lo scorso anno, dopo un inizio difficile, l’attaccante non ha beneficiato del cambio in panchina con l’arrivo di Xavi. Anzi, nelle gerarchie dello spagnolo è subito scivolato in fondo, finendo così per essere praticamente un separato in casa. Considerando che la situazione economica catalana non consente di avere ‘pesi’ sul monte ingaggi, la Juventus è pronta ad approfittare della rescissione del contratto che lega il calciatore al suo attuale club. Agnelli attende, Allegri spera. Le prossime ore potrebbero essere decisive.