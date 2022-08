Prima la vittoria e poi la doccia fredda: Napoli, la notizia gela De Laurentiis

Il Napoli, dopo la vittoria portata a casa nella prima contro il Verona, ha a che fare ora con una cattiva notizia: ecco le ultime di mercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha risposto presente alla prima di Serie A contro il Verona al Bentegodi. I primi tre punti della stagione sono quindi stati conquistati ma, nel frattempo, è arrivata anche un’altra notizia. Questa non propriamente buona. Le ultime di mercato le ha riferite ‘Sky Sport’.

A parlare del Napoli e della situazione di calciomercato riguardante Giacomo Raspadori è stata solamente pochi minuti fa la redazione di ‘Sky Sport’. Luciano Spalletti attende che il colpo venga effettivamente centrato.

Mentre, dal canto suo, il giocatore ha aperto al trasferimento. Anzi, starebbe spingendo proprio affinché questo si possa concretizzare. Eppure resta ancora distanza con il Sassuolo che per il suo attaccante non intende fare sconti. Specialmente dopo la cessione di Scamacca avvenuta nelle scorse settimane.

Calciomercato Napoli, ancora distanza con il Sassuolo: “Stallo per l’operazione Raspadori”

In attesa dell’ufficialità di Giovanni Simeone, il Napoli continua incessantemente a lavorare con il Sassuolo per l’operazione che può condurre a Giacomo Raspadori. Il classe 2000 ha fatto sapere al suo club di voler partire per approdare nel club partenopeo. Ma i neroverdi non intendono fare sconti.

Secondo quanto riferito pochi minuti fa da ‘Sky Sport’, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, infatti: “Ultim’ora mercato: Napoli, ancora stallo con il Sassuolo per l’operazione che porta a Giacomo Raspadori. Richiesta da 30 milioni più cinque milioni di euro come bonus. C’è distanza“.