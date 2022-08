Mani nei capelli per Juric: che batosta per il Torino, è ufficiale

Arriva una bruttissima notizia per il Torino, una vera e propria batosta per il tecnico Ivan Juric e per tutti i tifosi dei granata.

Dopo un’estate tribolata all’insegna delle polemiche il Torino ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Una vittoria in trasferta all’esordio contro il neopromosso, ma comunque ambizioso, Monza di Berlusconi e Galliani.

Un successo che ha regalato i primi tre punti stagionali a Juric, targato Miranchuk e Sanabria. Propri uno dei protagonisti della vittoria, il russo Miranchuk, è però stato costretto ad uscire a fine primo tempo per problemi fisici. Naturale quindi una certa apprensione da parte dei granata. Purtroppo le notizie non sono delle migliori.

Il comunicato ufficiale del Torino parla chiaro: lesione tra primo e secondo grado del bicipede femorale della coscia destra. Il che significa che il calciatore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti prima di poter valutare i tempi di recupero, ma il rischio, per Juric e per i tifosi granata, è che i tempi di recupero possano allungarsi di molto.

Torino, out Miranchuk: brutta batosta per Juric

Un vero peccato per il calciatore e per il Torino visto che Miranchuk aveva esordito con gol. Il calciatore russo ex Atalanta è infatti arrivato in prestito dai nerazzurri durante questa sessione di mercato, rappresentando uno dei colpi di maggior impatti di Cairo.

Adesso Juric sarà alle prese con la sua sostituzione, ma difficilmente il Torino si muoverà sul mercato per sostituirlo. I granata al momento stanno sistemando altre zone del campo, come la difesa, dove è in dirittura d’arrivo il centrale dell’Ajax, colui che andrà a sostituire il vuoto lasciato da Bremer, Perr Schuurs.