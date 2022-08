“È un problema”: brutte notizie Juventus, l’annuncio preoccupa Allegri

La Juventus mastica amaro dopo la vittoria all’esordio col Sassuolo. L’annuncio è una brutta notizia per i tifosi e un vero problema per Allegri.

La partenza è stata convincente, nonostante le brutte notizie che hanno guastato l’esordio in Serie A della Juventus. L’infortunio di Di Maria è stata una tegola pesante, ma ad acuire il malumore dei tifosi bianconeri c’è anche il mercato. E i suoi colpi di scena non certo graditi alla piazza piemontese.

Pomo della discordia resta il nome di Adrien Rabiot. L’ex Paris Saint-Germain è ormai in uscita dalla Juventus, ma il suo addio verso il Manchester United è ufficialmente saltato. Troppo alte le richieste economiche avanzate dal centrocampista e dalla sua vulcanica madre-agente.

Richieste che adesso si ritorcono contro il futuro prossimo dello stesso calciatore e della Vecchia Signora, che rischia di vedere i propri piani di mercato stravolgersi in queste ultime settimane.

Juventus-Rabiot, problemi per Allegri: arriva l’annuncio in diretta

Un’analisi e uno scenario che il giornalista Gianni Balzarini ha presentato nel corso del suo intervento a ‘Radio24’, nel corso di ‘Tutti Convocati’. “Il caso Rabiot certamente è un problema. Non solo per Allegri, ma anche per il calciatore. Le richieste della madre sono fuori parametro e ora sarà costretto a ripartire dalla Juventus“.

E il rientro nell’organico bianconero potrebbe essere complicato, soprattutto dal punto di vista emotivo: “Mi chiedo adesso in quale clima tornerà a giocare Rabiot – continua Balzarini – Quale sarà la reazione dei tifosi se lo indicheranno come colui che ha impedito l’arrivo di Paredes?”.

Una domanda più che lecita, che preoccupa Allegri e i supporters bianconeri. L’ex regista della Roma è il nome preferito del tecnico livornese per rinforzare la sua Juventus, ma senza l’uscita di Rabiot rischia di restare al palo.