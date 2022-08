Colpo di scena Ronaldo: “Vuole assolutamente firmare”

Colpo di scena sul futuro di Cristiano Ronaldo, che vuole lasciare il Manchester United e firmare al più presto con la sua nuova squadra

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, i giorni in cui Jorge Mendes si esalta di più, quelli in cui riesce a trovare una soluzione per i suoi assistiti. A maggior ragione quando si tratta di uno dei più forti di tutti i tempi, ormai diventato un separato in casa al Manchester United. CR7 fa i capricci, vuole andarsene, e magari lasciare anche i Red Devils quasi senza un giocatore che possa fare la punta centrale.

Poco importa se Martial e Rashford, isolati in avanti, in alcune occasioni abbiano deluse. Ronaldo vuole giocare la Champions League, si è proposto praticamente a tutti i club d’Europa che la disputeranno. Ingaggiare il portoghese vuol dire sì prendere un attaccante fortissimo, ma anche un trentasettenne che se le cose dovessero andare male, non può che portare altri problemi. Ed è dell’ultim’ora una notizia importante sul suo futuro.

Ronaldo vuole andare al Borussia Dortmund

Secondo quanto riferito dalla Bild, “Cristiano Ronaldo vuole assolutamente firmare e giocare con la maglia del Borussia Dortmund“. I gialloneri hanno perso Haller per problemi di salute e preso Modeste, ma il colpo di coda potrebbe arrivare nelle prossime ore. CR7 si è proposto attraverso Mendes, non ha mai giocato in Bundesliga. In Germania il posto Champions non sarebbe a rischio considerando la competitività delle rose avversarie al Dortmund.

E’ chiaro che si tratta di un acquisto fuori portata per il Borussia, che nel corso degli ultimi anni ha preferito puntare su giocatori di età e costi diversi. Ma Ronaldo sarebbe capace anche di ridursi l’ingaggio da 24 milioni di euro netti a stagione per vestire la maglia giallonera e giocare in Champions.