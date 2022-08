Doppio colpo e tifosi in estasi: calciomercato Milan, Pioli gongola

Il Milan lavora sotto traccia per arrivare al giocatore: Maldini fiuta un affare in stile rossonero, ecco di chi si tratta.

Il Milan ha condotto, anche per questa nuova stagione, un mercato mirato e volto a rinforzare la squadra con operazioni low cost. L’investimento più grande è stato fatto con De Ketelaere, giocatore in cui Maldini crede molto, ma il club non intende comunque fermarsi. Nel mirino ci sono, infatti, altri due giocatori.

Il Milan, per concludere al meglio questa sessione estiva di calciomercato, ha come primo nome della lista quello di Raphael Onyedika. Ma sta pensando, nel frattempo, anche a un innesto difensivo da portare in rosa. L’idea è quella di investire per lui una cifra che si possa aggirare intorno ai 10 milioni di euro.

Proprio in quest’ottica, è perciò tornato in voga il nome di Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Il contratto del classe 1999 è in scadenza con il suo club di appartenenza nel 2023. Ma non ci sarebbe da parte sua l’intenzione di rinnovare. Doppio colpo allora in arrivo? Queste le ultime.

Calciomercato Milan, N’Dicka non rinnova con l’Eintracht Francoforte: Maldini e Massara ragionano sull’operazione

Come reso noto dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Evan N’Dicka ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Eintracht Francoforte in scadenza al 2023. Ora quindi il club si trova sostanzialmente a un bivio. Deve decidere se vendere il difensore a prezzi più contenuti oppure se mantenerlo in rosa in quest’ultima stagione per poi perderlo a parametro zero con l’inizio della prossima.

In ogni caso, la situazione potrebbe agevolare il Milan che sta monitorando attentamente ogni passo. Il club rossonero, con Maldini e Massara impegnati nell’ambito delle trattative, ha intenzione di portare in rosa un difensore centrale ma non vuole spendere cifre folli. L’idea è quella di investire circa 10 milioni di euro. Sia acquistare ora il cartellino di N’Dicka sia attendere il prossimo anno in cui arriverebbe a zero, agevola quindi in ogni caso il Milan. La palla ora passa al giocatore: il suo sì al trasferimento accelererebbe l’intero discorso.