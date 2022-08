Incredibile Verona, va via subito? Lo vuole un’altra squadra

Un’incredibile vicenda sta avvenendo tra le file del Verona: il giocatore, approdato da poco, può già partire. Lo vuole un’altra squadra.

Le vie del calciomercato sono infinite. E la vicenda che si sta venendo a creare tra le file del Verona lo testimonia ulteriormente. Il giocatore, approdato in gialloblù solamente a giugno, adesso potrebbe già partire. Su di lui c’è l’interesse forte di un’altra squadra. Il punto della situazione.

Il Verona, quindi, solamente a giugno ha tesserato di Milan Djuric come suo nuovo giocatore. L’attaccante è arrivato svincolato dalla Salernitana, presentandosi come nuovo innesto per la squadra di Gabriele Cioffi.

Un profilo, quello del classe 1990, che è stato tesserato per l’esperienza già acquisita in Serie A. E per i numeri, che lo hanno reso una sicurezza per la salvezza proprio della Salernitana la scorsa stagione. Ora, tuttavia, si sta creando una sorta di paradosso perché potrebbe già partire verso un’altra destinazione. Restando comunque nel campionato italiano di massima serie.

Calciomercato Verona, si crea un paradosso: Djuric è arrivato a giugno, ma potrebbe già trasferirsi altrove

A parlare della situazione ‘paradossale’ che si è venuta a creare in casa del Verona è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano, con l’edizione odierna, si è voluto soffermare sul futuro di Milan Djuric per cui, a quanto pare, le sorprese non sarebbero finite. A giugno l’attaccante è stato tesserato dai gialloblù, con cui ha firmato un contratto triennale.

Questo, però, non rende comunque certa la sua permanenza a Verona. Dal momento che su di lui si è fatto forte, nelle ultime ore, l’interesse da parte dello Spezia. Luca Gotti vorrebbe averlo in squadra con sé per rafforzare il proprio reparto offensivo. Mentre finora, da Gabriele Cioffi, il giocatore è stato utilizzato solamente a gara in corso contro il Napoli, dando il cambio al titolare Lasagna al 72′.