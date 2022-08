Occasione inedita sul mercato: Inter, che jolly per Marotta ed Inzaghi

L’Inter a caccia di un ultimo colpo che possa rifinire la rosa di Simone Inzaghi. Occhio all’occasione inedita che Marotta può cogliere dal mercato.

Con un po’ di affanno, ma pur sempre una vittoria. L’Inter vince soffrendo a Lecce e lo fa portandosi dietro tanti punti interrogativi. La rosa di Simone Inzaghi è stracolma di calciatori, anche se qualche tassello continua a mancare in alcuni reparti nevralgici dell’organico.

Su tutti quello difensivo. In attesa di capire se Skriniar resterà o meno per un’altra stagione in nerazzurro (e al netto di assalti dell’ultima settimana), Marotta e Ausilio scandagliano il mercato alla ricerca dell’occasione giusta.

Il nome di Francesco Acerbi piace per esperienza e affidabilità, anche se la Lazio è apparsa un po’ titubante alla soluzione del prestito. E l’interesse vivo della Juventus è una concorrenza che preoccupa la dirigenza nerazzurra.

Inter, occasione inedita in difesa: sarebbe un vero e proprio jolly per Marotta ed Inzaghi

Di qui, allora, occhio allo scenario che potrebbe schiudersi dalla Premier League. L’Inter cerca un difensore in prestito e, secondo i colleghi de ‘The Athletic’, il nome giusto potrebbe essere quello di Trevoh Chalobah. Il giovane centrale è in uscita dal Chelsea, che lo piazzerebbe volentieri a titolo temporaneo in qualche buona o grande piazza del calcio europeo.

Un nome e un’occasione inedita per Marotta ed Inzaghi, che nel 23enne britannico intravedono un jolly di mercato che spariglierebbe i dubbi e i bisogni del proprio reparto difensivo. Su Chalobah la concorrenza è serrata – raccontano i media inglesi – anche se nell’ultima settimana di mercato il Chelsea potrebbe compiere un passo in avanti per accontentare le eventuali pretendenti. Inter inclusa?