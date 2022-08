Inter, che notizia per Marotta: c’è l’apertura, ora si può chiudere il colpo

L’Inter si avvicina a piccoli passi alla conclusione della trattativa. Per il giocatore è vicino l’accordo: i dettagli dell’affare.

La notizia più attesa da parte dei tifosi dell’Inter da inizio calciomercato estivo è arrivata soltanto oggi. La società ha praticamente escluso la cessione di Milan Skriniar, considerato tra gli elementi difensivi più importanti nella rosa a disposizione di mister Inzaghi. Il presidente Zhang ha respinto l’ultimo tentativo da parte del PSG e comunicato l’intenzione di procedere al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Tuttavia, oltre alla conferma di Skriniar, la società si sta incaricando anche di concludere la trattativa alla quale lavora da giorni.

Si tratta di Francesco Acerbi. Il difensore è in uscita dalla Lazio, con la quale i rapporti si sono incrinati soprattutto in relazione alla tifoseria. Dopo diversi contatti, da parte della società biancoceleste c’è stata un’apertura alle condizioni interiste.

Inter, si avvicina Acerbi: apertura da parte della Lazio.

A informare di ciò è il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale. In giornata l’entourage di Acerbi avrebbe incontrato la Lazio per fare il punto della situazione e l’esito del summit è risultato positivo.

La Lazio, infatti, conferma l’apertura alla cessione del cartellino del difensore. Le condizioni più semplici per la tratattiva sarebbero il prestito con diritto di riscatto. L’Inter spinge per questa soluzione e potrebbe essere quella definitiva. Nei prossimi giorni si lavorerà ai dettagli per non perdere ulteriore tempo. Poi, mister Inzaghi potrà contare un un elemento che considera importante sin da quando sedeva sulla panchina biancoceleste.