Milan, che guaio per Maldini: entra il Manchester United, salta tutto

Fase di stallo per il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera valuta diverse opportunità per questi ultimi giorni.

Il Milan campione d’Italia ha realizzato una particolare campagna acquisti. Maldini e Massara non hanno speso cifre particolarmente esose, ma hanno realizzato tutti acquisti funzionali al progetto societario. Rientri importanti come quelli di Adli e Pobega, ma soprattutto l’arrivo di Charles De Ketelaere, stellina di nazionalità belga.

Il talentuoso trequartista è il vero colpo della campagna acquisti rossonera e, dopo una querelle durata settimane, la società ha chiuso per il giocatore per circa 35 milioni di euro. La rosa del Milan è abbastanza completa, anche se i tifosi sognano qualche ultimo straordinario colpo.

La società attende questi ultimi giorni per provare a cogliere qualche opportunità di mercato e quella che più intriga riguarda il talento del Chelsea Hakim Ziyech. Il club rossonero è coperto in quel ruolo con Messias, Saelemakers e lo stesso De Ketelaere, ma in queste settimane la dirigenza ha pensato al giocatore marocchino come opportunità low cost.

Milan, si complica l’arrivo di Ziyech

Maldini pensava in particolare a Ziyech come una soluzione dell’ultima ora in prestito, ma gli ultimi aggiornamenti non sono incoraggianti. Secondo quanto riporta Footmercato il Manchester United è letteralmente scatenato e sarebbe pronto ad investire ben 100 milioni di euro per il giovanissimo campione dell’Ajax Antony.

Nell’eventualità l’affare riesca, i Lancieri sarebbero pronti a tuffarsi su Ziyech e non ci sarebbero particolari problemi per accontentare le richieste del Chelsea. Per il giocatore si tratterebbe di un grande ritorno in Olanda. Il Milan attende, ma la situazione non è semplice e dovrebbero verificarsi varie situazioni per la buona riuscita della trattativa.