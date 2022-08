Atalanta, l’annuncio del club arriva all’improvviso: tifosi preoccupati

Un annuncio che in realtà sa di vero e proprio appello. L’Atalanta parla ai suoi tifosi, ma le parole destano anche preoccupazione.

L’Atalanta ha cominciato con il piede giusto la stagione, al netto di tutti i problemi che si sono presentati nel corso delle scorse settimane. Un chiacchiericcio mediatico legato al mercato, ai diversi giocatori importanti che sono andati via ed alle parole di Gasperini che ha manifestato più volte (anche se non in maniera propriamente diretta) i dubbi sulla composizione attuale della sua rosa. Quantomeno, non un organico che possa rispettare a pieno la sua idea di gioco.

Il club, va detto, non ha saltato venduto. E cosi sono arrivati anche giocatori interessanti in quel di Bergamo, elementi che ovviamente hanno portato l’allenatore a tirare un parziale sospiro di sollievo. Ma a cosa può puntare l’Atalanta quest’anno? Un aspetto, quest’ultimo, sul quale avremo la verità soltanto con il passare delle giornate.

Atalanta, arriva l’appello della società ai tifosi

In queste ore si sono radunati ben 2 mila tifosi all’allenamento di rifinitura, in vista del match di domani che vedrà proprio l’Atalanta affrontare il Milan. Cosi ha approfittato della situazione l’ad Luca Percassi, che ha deciso di parlare proprio ai presenti per provare a lanciare un messaggio molto importante.

“Abbiamo tutte le città, tutte le tifoserie e tutte le testate giornalistiche contro: la differenza per noi la fa la Curva Nord”, ha spiegato Percassi come raccontato da ‘L’eco di Bergamo’. “C’è bisogno che il pubblico ci stia a fianco, è una stagione difficile, piena di cambiamenti. Dirigenti e giocatori sono stanchi di sentire certe cose”, ha dichiarato ancora il dirigente della Dea. Parole che, ovviamente, responsabilizzano il pubblico ma creano anche un po’ di preoccupazione su quello che è il clima che si respira all’interno della squadra.