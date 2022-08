Napoli, ora è ufficiale: che regalo per Spalletti, c’è la firma

Tutto fatto per un altro acquisto in casa Napoli. C’è la firma sul contratto, il club ha reso tutto ufficiale con un annuncio via social.

Il mercato del Napoli si può definire più che soddisfacente. Al netto delle critiche piovute sulle dirigenza azzurra fino a qualche settimana fa, quanto fatto negli ultimi giorni ha davvero un valore importante per tutta la squadra. Vero che ci sono stati addii illustri, come quello di Insigne, o ancora Mertens, Koulibaly, Ospina. Ma il Napoli ha cominciato subito a costruire una nuova rosa dopo aver ratificato cessioni cosi dolorose.

E cosi l’arrivo di Kvara, quello di Kim, ed ancora Olivera, Sirigu. E negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata definitiva per elementi che vanno a completare una rosa che si può definire assolutamente competitiva. E cosi ecco arrivare Simeone nel ruolo di vice-Osimhen, e poi ancora Ndombele, le voci sul possibile arrivo di Keylor Navas. Ed in queste ore un altro affare è ufficiale.

Napoli, ecco Raspadori: è ufficiale, la foto della firma

Il Napoli ha chiuso anche per Giacomo Raspadori. Una trattativa molto lunga, quella intavolata con il Sassuolo che ha voluto cedere il giocatore soltanto ad alcuni condizioni sulle quali è stato davvero molto difficile trattare. Alla fine il Napoli ha portato a casa il giovane attaccante classe 2000.

La notizia è ufficiale: il presidente De Laurentiis ha postato un tweet che mostra l’ormai ex attaccante neroverde nel momento della firma sul contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi anni. Un colpo importante ed anche in prospettiva per gli azzurri, in attesa di capire se si riuscirà a chiudere il cerchio anche con l’arrivo di Keylor Navas.