Cavani-Villarreal, salta tutto? Club a sorpresa per il Matador

Il Villarreal aspetta di stringere per lo svincolato di lusso Edinson Cavani ma deve fare i conti con l’offerta improvvisa di un altro club.

A meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato molti club cercano di stringere per raggiungere i propri obiettivi. Tra questi il Villarreal di Unai Emery, che da tempo ha messo nel mirino Edinson Cavani dopo che l’attaccante uruguaiano si è svincolato dal Manchester United.

A un certo punto, anche per prepararsi al meglio in ottica Mondiali, si era sparsa la voce che El Matador sarebbe potuto tornare in patria per giocare di fianco a Luis Suarez nel glorioso Nacional di Montevideo oppure in Sudamerica, per indossare la maglia del River Plate in Argentina. Suggestioni e poco più: Cavani vuole restare in Europa, il corteggiamento del Villarreal è sempre stato concreto e per questioni economiche e di prestigio rappresenterebbe ancora un’ottima scelta per lui.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, però, la situazione potrebbe non essere del tutto definita tra l’attaccante e il club spagnolo. Il Submarino Amarillo avrebbe chiesto a Cavani di attendere l’avvenuta qualificazione ai gironi della UEFA Conference League. E ora rischierebbe di essere beffato, sorpassato all’ultima curva prima del traguardo.

Il Nizza prova a sorpassare il Villarreal per Cavani

A puntare con decisione il Matador un’altra squadra impegnata nei playoff di Conference League, il Nizza. E se il Villarreal (vittorioso 4-2 all’andata sull’Hajduk Spalato) sembra condizionare il suo arrivo alla qualificazione, il club francese – steso in trasferta dal Maccabi Tel-Aviv 1-0 – è pronto a offrire un contratto immediatamente.

A questo punto l’ultima parola spetta proprio a Edinson Cavani. L’ex stella di Napoli e PSG ha compiuto 35 anni lo scorso 14 febbraio ed è reduce da una stagione a dir poco grigia (20 presenze, 2 sole reti) al Manchester United. Tuttavia ha ancora mercato, e vuole arrivare al meglio all’appuntamento di novembre con i Mondiali di Qatar 2022. Nei prossimi giorni scopriremo quale club sceglierà per inseguire il suo obiettivo.